Dünya basınından İsrail-İran yorumu

"İRAN BÜYÜK BİR HATA YAPTI İSRAİL TAKİP ETMEMELİ"



Kimse İran'ın kağıttan bir kaplan olduğunu düşünmesin. Tahran hala Hizbullah aracılığıyla İsrail'e karşı binlerce kısa menzilli roket fırlatabiliyor ve bu roketlerden bazıları hassas güdümlü olduğundan İsrail'in altyapısına önemli zararlar verebilir. İran'ın cephaneliğinde de daha büyük füzeler var. Yine de Cumartesi günü yaşananlar, Orta Doğu'daki Batı eksenli koalisyonun gücünü göstermesi açısından önemlidir. Bu, kendisine “Direniş Cephesi” adını veren İran, Hamas, Hizbullah, Husiler ve İran'ın Irak'taki Şii milisleri ile bunları destekleyen Rusya açısından gerçek bir gerileme görüntüsüdür. Sözkonusu cephe, mevcut durumu ve bundan sonra atılacak adımları yeniden hesaplamak zorundadır.



The New York Times - Thomas L. Friedman (Dış Politika Yazarı)



"BIDEN 'YAPMA' DEDİĞİNDE AMERİKA'NIN DÜŞMANLARI YAPIYOR"



Taliban, Vladimir Putin ve şimdi de İran, Amerika'nın caydırıcılığının başarısızlığını gösterdi. Düşmanlarımızı caydırmak yerine bunu ertelemeye devam edersek, örneğin Pekin, bu tavrımızdan cesaret alacaktır.

İran, Rusya ve diğer terörü destekleyen devletlere karşılık vermeyi erteleyemeyiz. İsrail’in de buna hakkı var. İran’ın 300’den füze ve drone ile yaptığı saldırının bir cevabı olmalı.

Başkan Biden ise İsrail’e “yapma” diyor. Halbuki bunu düşmanlarına söylemeli, dinlemezlerse gereken cevabı vermeli.

Çin’i yöneten kadro Amerika'nın çekingenlik gösterisini izlerken, Biden kazandığı takdirde önümüzdeki dört yılı da kaçırılmayacak bir fırsat olarak değerlendirecektir.



The Wall Street Journal – Gerard Baker (Dış Politika Yazarı)





"NETANYAHU İRAN KONUSUNDA ZOR SORULARLA KARŞI KARŞIYA

ÇÜNKÜ BİZ İSRAİLLİLERİN ARTIK SONSUZA DEK SÜRECEK SAVAŞLARA İHTİYACIMIZ YOK"

Gazze’de savaş bitmedi ve İsrail'in savaşı sona erdirmek gibi bir planı veya niyeti olmadığı sürece de bitmeyecek. Netanyahu ve koalisyon ortakları İsrailli rehinelerin hayatlarını her gün riske atarak ateşkesi düşünmeye cesaret eden tüm planlara direniyor.

Kuzey sınırı da hiç sakin değil. İran ile gerilimin tırmanması İsrail ile Hizbullah arasındaki restleşme için kötü bir işaret. Diğer bölgesel güçleri içine alan topyekun bir çatışma, birinin (Netanyahu’nun) “ulusal güvenlik” fikri olabilir. Ama emin olun; bu, benim gibi çoğu İsrail vatandaşının görüşünü yansıtmıyor.



The Guardian - Dahlia Scheindlin (İsrailli Gazeteci-Yazar)





"İHTİLAFI TIRMANDIRMAK İSRAİL İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR HATA OLUR"



Sertlik yanlısı İsrailli bakanlar için her türlü saldırıya karşı "caydırıcılığın" sürdürülmesi hep sert

karşılık vermekle, yumruğa daha şiddetli bir yumrukla yanıt vermekle mümkün. Ancak caydırıcılık bazen daha uzun vadeli tehditlere hazırlanmayı ve bu tehditlere karşı koymak için gerekli olan ittifakları, bölgesel güvenliği ve küresel desteği güçlendirmeyi gerektirebilir.

İsraillilerin şu anda atacakları en akıllıca adım İran'la çatışmayı tırmandırmayacaklarının sinyalini vermektir. İran'daki fanatikler nükleer bir silahı kıyamet savaşının aracına dönüştürebilirler. Bu sadece İsrail için değil, dünya barışı için de en ciddi tehlikelerden biridir.



The Times - William Hague (İngiltere Eski Dışişleri Bakanı)