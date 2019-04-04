İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, erken seçime günler kala son kamuoyu yoklamalarında öne geçti.



Yerel basında çıkan anketlere göre, Likud, 9 Nisan'daki seçimde en yakın rakibi olarak gösterilen ve eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci Yair Lapid liderliğinde kurulan "Mavi-Beyaz" ittifakını geride bırakmış görünüyor.



İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'in anketinde, bugün seçim olması halinde Netanyahu'nun partisinin 120 sandalyeli meclise 30, Mavi Beyaz ittifakının ise 27 milletvekili göndereceği tahmin ediliyor.



Erken seçimde İşçi Partisi'nin 10 milletvekili çıkarak üçüncü parti olması öngörülüyor.



İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadash) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifakın 7, Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Ortak Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifakın ise 4 milletvekili çıkarması bekleniyor.



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Ankette ayrıca, Netanyahu'nun partisinin de içinde bulunduğu sağ partilerin 67 milletvekili çıkarması öngörülüyor. Bu veriler ışığında, Likud, seçimde ikinci sıraya gerilese bile sağcı partilere yakınlığıyla bilinen Netanyahu'nun kurulacak yeni koalisyon hükümetinin başbakanı olma ihtimali güçleniyor.



İsrail'in Kanal 13 televizyonunun yayımlandığı kamuoyu araştırmasında ise, Likud'un 29, Mavi Beyaz ittifakının 28, İşçi Partisi'nin ise 14 milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyor.



Bu ankette de, Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi ile Değişim için Arap Hareketi'nin kurduğu ittifakın 6, Ulusal Demokratik Birlik ile Ortak Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifakın ise 5 milletvekili çıkarması öngörülüyor.



Geçen ay yayımlanan kamuoyu yoklamalarında Gantz ile Lapid'in kurduğu ittifakın, Netanyahu'nun partisinden 1 veya 2 milletvekili fazla çıkararak Likud'u geride bırakacağı belirtiliyordu.



İsrail'de 6 milyondan fazla seçmen, ülkenin yeni başbakanını belirlemek için 9 Nisan'da sandık başına gidecek. Seçimde hiçbir partinin, tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşması öngörülmüyor. Bu nedenle bu ayki seçimin ardından İsrail gündeminin koalisyon hükümeti kurma çalışmalarına kilitlenmesi bekleniyor.

