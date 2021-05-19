New York Başsavcılığı: Trump’ın aile şirketi hakkındaki inceleme ceza soruşturmasına dönüştürüldü

ABD’de New York Başsavcılığı, eski başkan Donald Trump’ın aile şirketi hakkında sivil soruşturma olarak başlayan incelemenin ceza soruşturmasına dönüştüğünü duyurdu.



Başsavcılığın sözcüsü Fabien Levy yaptığı açıklamada, "The Trump Organization’a ilişkin soruşturmamızın artık tamamen sivil olmadığını bildirdik. Şu anda Manhattan Bölge savcısı ile birlikte şirketi cezai sıfatla aktif olarak suruşturuyoruz” dedi.

TRUMP İDDİALARI REDDETTİ



Bununla birlikte The Trump Organization konuya ilişkin bir yorum yapmadı. Trump ise, Demokrat James tarafından yönetilen soruşturmanın siyasi amaçlı olduğunu söyledi.

Başsavcı Letitia James, Trump’ın şirketinin kredileri güvence altına almak ve vergi avantajları elde etmek için mülk değerlerini yanlış rapor edip etmediğini araştırıyor. Ayrı olarak, Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance ise, iki yıldan fazla bir süredir Trump’ın başkanlık öncesi iş ilişkilerini araştırıyor.



Savcılıktan yapılan açıklamada yürütülen inceleme sonucu Trump ve ekibinin cezai sıfatla soruşturulduğu ve mahkeme başvurularının bu yönde yapıldığı belirtildi.



Söz konusu soruşturma, Cumhuriyetçi Trump'ın ikinci dönem teklifini bir Demokrat olan Başkan Joe Biden'a kaybetmesinden bu yana hızlandı.



THE TRUMP ORGANIZATION HAKKINDA



The Trump Organization LLC, Trump’ın çeşitli sektörlerde hizmet veren pek çok şirketin bağlı olduğu ana holdingi oluşturuyor. Trump, 2016’da ABD Başkanı olmasının ardından şirketin yönetimini çocuklarına devretti. Holding bünyesinde, otelcilik, gayrimenkul, golf alanları, kumarhaneler, modellik ajansları, film yapımı ve özel jet kiralama gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler yer alıyor.

PANDEMİ SERVİSLERİNİN GENÇ NEFERLERİ