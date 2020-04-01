New York polis teşkilatında corona virüs alarmı

New York Polis Teşkilatından (NYPD) Terence Monahan yaptığı açıklamada, 5 bin 600 polisin hastalık izini aldığını ve bin polisin corona virüs testlerinin pozitif çıktığını belirtilerek, “Bu hafta görevlendirilen yüzlerce ek görevli sizi güvende tutacak sokaklarda olacaklar. Şehrimize olan değişmez bağlılıkları için herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek. Herkes fedakârlık yapmak zorunda ve yaşamdaki değişiklikler geleceği etkileyecek” diye konuştu.



"Ülkemiz, büyük bir milli mücadeleden geçiyor. Bu yaşananlar daha önce ülkemizin karşılaşmadığı türden bir sınav” ifadelerini kullanan Trump, salgına karşı alınan önlemlere gelecek 4 hafta boyunca uyulmasının çok önemli olduğunu söyledi.



ÜLKEDE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 900’E ULAŞTI



Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD’de toplam corona virüs vakasının 189 bin 150’ye hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3 bin 900’e yükseldiğini duyurdu. Corona virüs salgınından ülkede en fazla etkilenen eyalet olan New York’ta ise toplam corona virüs vakası 76 bin 40’a, yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 714’e ulaştı.

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