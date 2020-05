New York Times'tan corona kurbanlarına saygı sayfası

Amerikan New York Times gazetesi 24 Mayıs tarihli giriş sayfasının tamamına, hayatını kaybeden bin kişinin isimlerine yer verdi.



Yüz bine yaklaşan can kayıpları için ise, "Onlar sadece listedeki isimler değil. Onlar biziz" ifadeleri yer aldı.



New York Times gazetesi, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yanında kişilerin hayalleri ve hayatlarına dair de kısa bilgiler verdi.



Özel sayfada, 19 yaşında Türkiye'den ABD'ye göç etmiş olan Azade Kılıç'ın adına da yer verildi. Gazete, 69 yaşında hayatını kaybeden Kılıç'ın iki kez kanser hastalığını yendiğini yazdı.