New York'da elektrikli bisiklet kaynaklı ölümler rekor

New York İtfaiye Departmanı'nın açıkladığı rakamlara göre, lityum iyon pillerle çalışan elektronik bisikletler şehirde 267 yangın çıkmasına neden oldu.



Bu yangınlar sonucunda 18 kişinin ölmesi ve 150 kişinin yaralanmasıyla ölüm oranı 2023'te yüzde 200 arttı.



Son rakamlar, ABD'de elektronik bisiklet satışlarının 2019 ile 2022 arasında yüzde 269 arttığını gösteriyor. Pazarın 2023 sonu itibarıyla 2,59 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.



Elektrikli bisikletler ABD'yi karbondan arındırmanın doğa dostu bir yolu olarak görüldü ve Kongre'de Demokrat üyelerin desteğini kazandı.



ABD'deki çoğu eyalet, 16 yaşın üzerindeki herkesin yaklaşık bin 600 dolara satın alınabilen elektronik bisikletleri kullanmasına izin veriyor.

E-BİSİKLET GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI



Güvenlik uzmanları, kontrol edilemeyen bir aşırı ısınma durumuna girebilecek ve patlayabilecek lityum iyon pillerin oluşturduğu tehlikeler konusunda uyardı.



Pilleri düzenlemek için bir dizi yasa çıkaran New York, elektrikli bisikletlerle ilgili sorunlarla karşı karşıya kalan tek şehir değil.



Haziran ayında, Kaliforniya'nın güneyindeki bir sahil kasabası olan Encinitas, iki çocuğun arabalarla çarpışması ve birinin ölmesi üzerine elektrikli bisiklet güvenliği konusunda olağanüstü hal ilan etti.



Kaliforniya ve Oregon'un başka yerlerinde de benzer ölümcül kazalar bildirildi. Sürücülerin genellikle deneyimsiz olması ve bazı bisikletlerin ABD'nin çoğu eyaletinde uygulanan 32 km/saat sınırından çok daha hızlı gidebilmesinden kaynaklı kazalar da yaşanıyor.

Bu durumda elektrikli bisiklet kullanımında risk oluşturan tek faktörün piller olmadığını söylemek mümkün.

