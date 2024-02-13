New York'ta Refah protestosu

ABD’nin New York kentinde binlerce kişi, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail’in, Refah saldırılarını protesto etti.



“Refah için Manhattan’a akın edin” sloganı ve “acil eylem” çağrısıyla New York'taki Union Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınayan pankartlarla yürüyüşe geçti.

Eylemciler, "Gazze’de hemen ateşkes yapılması "ve Filistin’deki işgale son verilmesini" isteyen sloganlar attı.

İsrail, önceki gün, Gazze'deki bombardımandan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah kentine geniş çaplı saldırı başlattı.

Saldırıda en az 67 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, İsrail güçleri, kentteki iki rehineyi kurtardığını bildirdi.

Refah’ta yaklaşık 1 milyon 400 bin sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.



Uluslararası toplum, İsrail’i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.

