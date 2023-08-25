Nijer’den Fransız Büyükelçiye 48 saat süre

Nijer’de ordunun 26 Temmuz’da yönetime el koymasının ardından ülkede patlak veren siyasi kriz devam ediyor.

Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Fransız hükümetinin Nijer'in çıkarlarına karşı eylemleri nedeniyle Fransa’nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi" ifadeleri kullanıldı.



NİJER’DEKİ DARBE



Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmasının ardından Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuş, Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani daha sonra kendisini yeni lider ilan etmişti.

ECOWAS ise 30 Temmuz’da Nijerya’nın başkenti Abuja’da yaptığı olağanüstü toplantının ardından Nijer’deki cunta yönetimine ültimatom vererek, Nijer’in devrik lideri Muhammed Bazoum'un 1 hafta içinde yeniden göreve getirilmemesi halinde askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.