Nijerya'da kaçırılan 300'den fazla çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Nijerya'nın çalkantılı kuzeybatı bölgesinde son ayların en büyük toplu kaçırma olaylarından biri yaşandı.
Perşembe günü yaşları 7 ile 18 arasında değişen 280'den fazla çocuk Kuriga'daki bir okuldan kaçırıldı. Cumartesi günü Sokoto'daki bir okula düzenlenen baskında 15 çocuk daha kaçırıldı.
Nijerya'da suç çetelerine üye silahlı kişiler, fidye talebinde bulunmak için kurbanlarını avlarken okulları, kolejleri ve otoyolları hedef almaya devam ediyor.
Geçen hafta çeteler tarafından Borno eyaletinde düzenlenen bir baskın çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 200'den fazla insanı yerlerinden etmişti.
Nijerya güvenlik güçleri, kaçırılan yüzlerce öğrenciyi bulmak amacıyla ülkenin kuzeybatısındaki ormanları aramaya ve barikatlar kurmaya devam ediyor.
Okuldan çocuk kaçırma olayının sorumluluğunu hiçbir grup üstlenmedi.
OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Kuriga'da kaçırılmaktan kurtulan çocuklar, olayı anlattı. Çocuklar, perşembe günü sabah saat 8 civarında, okulun bin öğrencisi sınıflarına yerleşmek üzereyken askeri üniformalı düzinelerce silahlı adamın motosikletlerle okul bahçesine girdiğini aktardı.
Ortaokul öğrencisi Abubakar, silahlı çete üyeleri tarafından ormana götürülen çocuklar arasındaydı ancak kaçmayı başardı.
Abubakar, AFP'ye verdiği demeçte, "Hepimiz bitkin düşene kadar kavurucu sıcakta saatlerce yürüdük" dedi.
Kaçıranların kızları erkeklerden ayırdığını söyleyen çocuk, "Erkeklerden çok kızlar vardı" ifadelerini kullandı.
BOKO HARAM VE ÇETE ŞİDDETİ
Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri projesine göre, geçen yıl Nijerya genelinde 3 bin 500'den fazla kişi kaçırıldı.
Nisan 2014'te Boko Haram militanları Borno eyaletindeki Chibok'ta 250'den fazla kız öğrenciyi kaçırarak uluslararası bir tepkiyi tetikledi. Bu kızlardan bazıları bugün hala kayıp.
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