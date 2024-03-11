Nijerya'da kaçırılan 300'den fazla çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Nijerya'nın çalkantılı kuzeybatı bölgesinde son ayların en büyük toplu kaçırma olaylarından biri yaşandı.



Perşembe günü yaşları 7 ile 18 arasında değişen 280'den fazla çocuk Kuriga'daki bir okuldan kaçırıldı. Cumartesi günü Sokoto'daki bir okula düzenlenen baskında 15 çocuk daha kaçırıldı.



Nijerya'da suç çetelerine üye silahlı kişiler, fidye talebinde bulunmak için kurbanlarını avlarken okulları, kolejleri ve otoyolları hedef almaya devam ediyor.



Geçen hafta çeteler tarafından Borno eyaletinde düzenlenen bir baskın çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 200'den fazla insanı yerlerinden etmişti.



Nijerya güvenlik güçleri, kaçırılan yüzlerce öğrenciyi bulmak amacıyla ülkenin kuzeybatısındaki ormanları aramaya ve barikatlar kurmaya devam ediyor.

Okuldan çocuk kaçırma olayının sorumluluğunu hiçbir grup üstlenmedi.

