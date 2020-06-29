Nijeryalı fenomen, Dubai'de 30 milyon sterlin ile yakalandı (Siber dolandırıcılık iddiası)

FBI, 38 yaşındaki Raymond Abbas'ın dairesine baskın düzenledi. Baskında Nijeryalı fenomenin dairesinde 30 milyon sterlinden (Yaklaşık 255 milyon TL) fazla para ele geçirildi



Yetkililer, fenomenin lüks hayat fotoğraflarını kullarak ve sahte hesaplarla Instagram kullanıcılarını dolandırıldığını belirtiyor.

Konu ile ilgili Dubai polisi Brigadier Jamal al-Jalaf, fenomenin özellikle denizaşırı kullanıcıları hedef aldığını belirtiyor.

38 yaşındaki fenomen Abbas, kullanıcıların lüks hayatı daha fazla göstermesi için para gönderdiğini söylüyor. Abbas ayrıca, bu lüks dolu paylaşımları insanların umudunu kaybetmemesi için yaptığını söylüyor.

Abbas'ın 350 milyon sterlinlik bir dolandırıcılık ağı kurduğu iddia ediliyor.

Fenomenin evinde bulunan çok sayıda telefon ve bilgisayarda 2 milyondan fazla kişinin e-posta bilgilerinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan Dubai'deki baskında lüks araba ve para dolu valizler de bulundu.

Baskın, soruşturma başladıktan iki ay sonra gerçekleşti. Yetkililer 38 yaşındaki fenomeni yakalamak için sosyal medya üzerinden konum bilgilerini kullandılar.



Ayrıca aynı suçtan 12 kişi daha yakalandı.