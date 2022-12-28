Nobel Barış Ödülü'ne nasıl aday olunur?

Norveç Nobel Komitesi, Nobel Barış Ödülü sahibini seçmekten sorumludur. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterme yetkisine sahip herhangi bir kişi veya kurum tarafından aday gösterilebilir.

Aday olmak için kuruluştan bir davet mektubu gelmesi gerekli değildir. Adayların isimleri ve adaylıklarla ilgili diğer bilgiler 50 yıl sonrasına kadar açıklanamaz.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ İÇİN KİMLER VE HANGİ KURULUŞLAR ADAY GÖSTEREBİLİR?

Nobel Vakfı'nın tüzüğüne göre, aşağıdaki kategorilerden birine giren bir kişi tarafından sunulan bir adaylık geçerli kabul edilir:



-Egemen devletlerin ulusal meclisleri ve ulusal hükümetlerinin (kabine üyeleri/bakanları) üyeleri ve mevcut devlet başkanları,



-Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı ve Daimi Adalet Divanı üyeleri,



-Üniversite profesörleri, fahri profesörler ve tarih, sosyal bilimler, hukuk, felsefe, teoloji ve din doçentleri; üniversite rektörleri ve üniversite müdürleri (veya eşdeğerleri); barış araştırma enstitüleri ve dış politika enstitülerinin müdürleri,

-Uluslararası Hukuk Enstitüsü üyeleri,



-Uluslararası Barış ve Özgürlük Kadınları Birliği'nin yönetim kurulu üyeleri,



-Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen kişiler,



-Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen kuruluşların ana yönetim kurulu veya muadili kuruluşların üyeleri,



-Norveç Nobel Komitesi'nin mevcut ve eski üyeleri (Komite'nin mevcut üyelerinin teklifleri en geç 1 Şubat'tan sonra Komite'nin ilk toplantısında sunulacaktır),



-Norveç Nobel Komitesi'nin eski danışmanları.



ADAYLIK KRİTERLERİ



Nobel Barış Ödülü'ne hak kazanan adayların kalifiye kişiler veya kuruluşlar tarafından aday gösterilmesi gerekir. Kişilerin kendilerini aday göstermesi ise dikkate alınmamaktadır.