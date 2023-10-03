Nobel ödüllü doktor Denis Mukwege cumhurbaşkanı adayı oldu

Dr. Mukwege, "Ülkemiz çok kötüye gidiyor, yarın çok geç olabilir, o yüzden bugün hazırım. Harekete geçmek için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulunarak, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu belirtti.



Mukwege, 20 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerde, mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile 2018 seçimlerinde de aday olan Martin Fayulu gibi güçlü adaylara karşı yarışacak.



KDC'deki silahlı isyancıların tecavüzüne uğrayan kadınların tedavisi için açtığı Panzi Hastanesi ile ülkesinde ve dünyada tanınan Mukwege, cinsel şiddetin bir savaş silahı olarak kullanılmasına son verme çabalarından dolayı Ezidi aktivist Nadia Murad'la birlikte 2018'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.