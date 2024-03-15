Nörolojik hastalıklarda artış: Dünyanın yarısı şikayetçi

DÜNYANIN YÜZDE 43'Ü ŞİKATETÇİ



Sinir sistemi hastalıklarına sahip ya da bu sebeplere bağlı hayatını kaybedenlerin sayısında son 30 yılda dramatik bir artış meydana geldiği ortaya çıktı.



2021 verilerine göre tam 3,4 milyar kişinin yani dünya nüfusunun yüzde 43'ünün sinir sistemi hastalıklara yakalanıyor veya bu hastalıklar nedeniyle hayatlarını kaybediyor.



BAŞ AĞRISI LİSTENİN BAŞINDA



En yaygın nörolojik rahatsızlıklar olarak 2 milyar vakayla şiddetli baş ağrısı ve 1,1 milyar vakayla migren öne çıktı



En hızlı artışınsa diyabet kaynaklı sinir hasarı olduğu belirtiliyor



Uzmanlar çalışmayla ortaya çıkan verilerin alarm verici olduğunu söyleyerek derhal önlem alınması çağrısı yaptı



Dünya Sağlık Örgütü, 2022'de hazırladığı Sektörlerarası Küresel Eylem Planı'nın ülkelere nörolojik hastalıkların erken teşhisi, önlenmesi ve tedavisi konusunda yol haritası sunduğuna dikkat çekiyor.



Örgüt ayrıca, ülkelerin bu alanlarda daha fazla yatırım ve araştırma yapması gerektiğinin altını çiziyor.

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