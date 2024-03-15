Nörolojik hastalıklarda artış: Dünyanın yarısı şikayetçi

Dünya genelinde 3 milyardan fazla kişi nörolojik bir rahatsızlık veya hastalıktan şikayetçi.
Lancet Nöroloji dergisinde yayımlanan çalışmaya göre nörolojik rahatsızlıklar dünya genelindeki hastalık ve engelliliğin başlıca sebebi durumunda
1990'dan bu yana nörolojik durumlardan kaynaklı engellilik, hastalık ya da erken ölümlerde yüzde 18'lik artış görüldü.
Nörolojik sorunlara bağlı ölümlerin yüzde 80'den fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde bildirildi.
Yüksek gelir oranına sahip ülkelerdeki nöroloji uzmanlarının sayısının, düşük ve orta gelirli ülkelere göre 70 kat daha fazla olduğu belirtiliyor.
DÜNYANIN YÜZDE 43'Ü ŞİKATETÇİ
Sinir sistemi hastalıklarına sahip ya da bu sebeplere bağlı hayatını kaybedenlerin sayısında son 30 yılda dramatik bir artış meydana geldiği ortaya çıktı.
2021 verilerine göre tam 3,4 milyar kişinin yani dünya nüfusunun yüzde 43'ünün sinir sistemi hastalıklara yakalanıyor veya bu hastalıklar nedeniyle hayatlarını kaybediyor.
BAŞ AĞRISI LİSTENİN BAŞINDA
En yaygın nörolojik rahatsızlıklar olarak 2 milyar vakayla şiddetli baş ağrısı ve 1,1 milyar vakayla migren öne çıktı
En hızlı artışınsa diyabet kaynaklı sinir hasarı olduğu belirtiliyor
Uzmanlar çalışmayla ortaya çıkan verilerin alarm verici olduğunu söyleyerek derhal önlem alınması çağrısı yaptı
Dünya Sağlık Örgütü, 2022'de hazırladığı Sektörlerarası Küresel Eylem Planı'nın ülkelere nörolojik hastalıkların erken teşhisi, önlenmesi ve tedavisi konusunda yol haritası sunduğuna dikkat çekiyor.
Örgüt ayrıca, ülkelerin bu alanlarda daha fazla yatırım ve araştırma yapması gerektiğinin altını çiziyor.
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