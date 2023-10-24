Obama'dan İsrail'e Gazze uyarısı

Obama, Medium platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in "meşru müdafaa hakkı" olduğunu belirterek "Ancak tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından izliyor. İnsani kayıpları göz ardı eden bir İsrail askeri stratejisi önünde sonunda geri tepebilir." ifadelerini kullandı.



Obama, Gazze'ye yönelik bombardımanlarda binlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiğine işaret ederek "Bunlardan çoğu çocuktu. Yüz binlerce kişi evlerinden kaçmak zorunda kaldı." görüşünü paylaştı.



İsrail hükümetinin Gazze politikasını da eleştiren Obama, şunları kaydetti:



"İsrail hükümetinin abluka altındaki sivil nüfusun gıdası, elektriği ve suyunu kesme kararı, sadece kötüye giden insani krizi büyütmekle kalmıyor, aynı zamanda bu karar Filistinlilerin tutumlarını gelecek nesillerde daha da sertleştirebilir, İsrail'e yönelik küresel desteği zedeleyebilir, İsrail düşmanlarının ekmeğine yağ sürebilir ve bölgede barış ve istikrarı sağlamak için uzun süredir devam eden çabaları baltalayabilir."