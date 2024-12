"Ocean's Eleven" serisiyle tanınan oyuncu Scott L. Schwartz hayatını kaybetti

Scorpıon Kıng, Ocean’s Eleven, Castle, Ocean’s 13 gibi yapımlarla tanınan Scott L. Schwartz'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Ünlü oyuncu, George Clooney ve Brad Pitt ile birlikte Ocean's Eleven filminde rol almıştı.



Schwartz'ın televizyon çalışmaları arasında Star Trek: Deep Space Nine, Martial Law, Angel, Nash Bridges, Castle, The Mentalist, The Young and the Restless ve Buffy the Vampire Slayer yer aldı. Ayrıca Fun with Dick and Jane, Starsky & Hutch ve The Scorpion King filmlerinde rol aldı.



SCOTT L. SCHWARTZ KİMDİR?

Scott L. Schwartz, 16 Mart 1959'da Philadelphia'da doğdu. Hollywood'a dublör ve aktör olarak gitmeden önce The Israeli Commando ve Giant David adlarıyla profesyonel güreşçi olarak başladı.

Özellikle Ocean's Eleven üçlemesindeki "Bruiser" karakteriyle hafızalara kazındı. Hem fiziksel özellikleri hem de oyunculuk yeteneğiyle unutulmaz karakterler yarattı.