Ölü amcasını bankaya götüren kadın: "Öldüğünü fark etmedim"

Brezilya'da Erika de Souza Vieira Nunes isimli kadın amcası olduğunu iddia ettiği yaşlı bir adamı kredi başvurusu yapmak için bankaya götürmüştü.



Banka çalışanları, yaşlı adamın normal görünmediğini fark ederek polise ihbarda bulunmuştu. İhbarın ardından olay yerine giden polis, adamın birkaç saat önce öldüğünü tespit etmişti.



Ölüye saygısızlık ve hırsızlığa teşebbüs suçlarından soruşturma başlatılan kadın kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.



Ölü amcasını kullanarak kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu.



"AMCAMIN ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETMEDİM"



Brezilya basınına konuşan kadın, "Ailemden uzakta geçirdiğim günler korkunçtu, çok zordu. Amcamın öldüğünü fark etmemiştim. İnsanların söyledikleri çok saçma. Ben insanların söylediği gibi biri değilim, ben canavar değilim" dedi.



Nunes, o gün aldığı ilaçların yaşadıklarını hatırlamasını zorlaştırdığını iddia ederek, "Tedavi için Zolpidem adında bir uyku hapı kullanıyordum ve almam gerekenden fazlasını aldım" ifadesini kullandı.



Amcasının zatürre tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu edildiğini söyleyen kadın, bankaya girmeden önce başını dik tutması gerektiğini söylediğini ancak amcasının tepki vermediğini öne sürdü.



"YAŞLI ADAMIN ÖLDÜĞÜNÜ BİLİYORDU"



Savcılar Nunes'in "yaşlı adamın öldüğünü bile bile onu uyandırmaya çalışıyormuş gibi yaptığını" söylüyor.



Sosyal medyada geniş yankı uyandıran videolarda kadının yaşlı adamın eline kalem tutuşturmaya çalıştığı ve aynı eli masaya getirerek imzalamasına yardımcı olduğu görülüyor.



Nunes kefaletle serbest bırakıldı. Duruşma tarihi henüz belirlenmedi.