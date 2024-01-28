Ormanlar için sarmaşık tehdidi

Bilim insanları dünyanın akciğerlerine yönelik yeni bir tehdit tespit etti. Avustralya'nın Sunshine Coast Üniversitesi uzmanları, küresel ısınmayla birlikte ormanlardaki sarmaşık miktarının hızla arttığını keşfetti. 5 kıtada 44 ülkede yapılan araştırmanın sonuçları endişe verici.
Isınan havayla birlikte ormanlardaki sarmaşıkların katlanarak arttığı, bu durumun ağaçların büyümesini engellediği belirtiliyor. Özellikle düşük rakımlı tropik ormanların tehdit altında bulunduğuna dikkat çekiliyor.
Liana adı verilen tropik sarmaşıkların, küresel ısınmaya çok çabuk adapte olduğu ifade ediliyor. Sarmaşıkların ağaçların boy atıp güneş ışığına ulaşmasına imkan vermediği belirtiliyor.
Ancak sarmaşıkların temizlenmesi de çözüm değil. Zira bu bitkiler de orman ekosistemi içinde önemli bir yer tutuyor. Sarmaşıkların toprak verimini arttırdığı ve vahşi yaşam için vazgeçilmez olduğu belirtiliyor.
Küresel ısınmanın acilen kontrol altına alınması çağrısı yapan uzmanlar insanlığın iklim krizinin öngörülemeyen yeni sonuçları ile karşılaşmasının kaçınılmaz olduğu uyarısında bulunuyor.
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