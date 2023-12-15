Oslo'da Gazze görüşmeleri

Temas Grubu, İskandinav ülkelerinin bakanlarıyla buluştu.

Ziyarette Temas Grubu'nu temsilen Hakan Fidan'ın yanı sıra Filistin, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri yer aldı.

Temas Grubu; Belçika, Danimarka, Hollanda, İzlanda, Norveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları'nın hazır bulunduğu bir heyetle görüştü.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin, Temas Grubu’yla diyalog arayışında olmasının önemine dikkat çekildi; ziyaretin Gazze’de ateşkes çağrısı yapamayan ancak Avrupa Birliği içinde Filistin’i destekleyen ülkelerin sayısını artırmak açısından önemli olduğu vurgulandı.

Görüşmelerde, söz konusu ülkelerdeki İslamofobik yaklaşımlara karşı da mesajlar paylaşıldı.

Temas Grubu, 11 Kasım'da Cidde’de düzenlenen Olağanüstü Ortak Zirve'de kuruldu.

Grup; daha önce Pekin, Moskova, Londra, Paris, Barselona ve New York'ta ateşkes için görüşmeler yürütmüştü.