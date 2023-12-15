Oslo'da Gazze görüşmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu Temas Grubu, Norveç'in başkenti Oslo'da temaslarda bulunuyor. Grup, İskandinav ve Benelüks ülkelerinin Dışişleri Bakanları'yla bir araya geldi. Gündemde İsrail'in Gazze'de üçüncü ayına giren saldırıları vardı. Temas Grubu, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen Olağanüstü Ortak Zirve'de kuruldu.

Oslo'da Gazze görüşmeleri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada’da

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Temas Grubu, İskandinav ülkelerinin bakanlarıyla buluştu.

Ziyarette Temas Grubu'nu temsilen Hakan Fidan'ın yanı sıra Filistin, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri yer aldı.

Temas Grubu; Belçika, Danimarka, Hollanda, İzlanda, ve Finlandiya Dışişleri Bakanları'nın hazır bulunduğu bir heyetle görüştü.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin, Temas Grubu’yla diyalog arayışında olmasının önemine dikkat çekildi; ziyaretin ’de ateşkes çağrısı yapamayan ancak Avrupa Birliği içinde Filistin’i destekleyen ülkelerin sayısını artırmak açısından önemli olduğu vurgulandı.

Görüşmelerde, söz konusu ülkelerdeki İslamofobik yaklaşımlara karşı da mesajlar paylaşıldı.

Temas Grubu, 11 Kasım'da Cidde’de düzenlenen Olağanüstü Ortak Zirve'de kuruldu.

Grup; daha önce Pekin, Moskova, Londra, Paris, Barselona ve New York'ta ateşkes için görüşmeler yürütmüştü.

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