Pakistan'da bombalı saldırı: 5'i Çinli 6 kişi öldü

Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Şangla bölgesinde bombalı terör saldırısı gerçekleşti.



Saldırı sonucunda 5'i Çinli 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Şangla'da görevli polis memuru Bakhat Zahir, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.



Zahir, saldırının, patlayıcı dolu aracın, başka bir araca çarpmasıyla düzenlendiğini ifade etti.



Saldırı sonucu araçtaki sürücünün yanı sıra 5 Çinli yolcunun hayatını kaybettiğini belirten Zahir, yolcuların inşaat işçisi ve mühendis olduklarını söyledi.

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