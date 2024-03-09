Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Zardari oldu

Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı, sol Pakistan Halk Partisi'nin eş başkanı Asıf Ali Zardari oldu.

Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Zardari oldu

Pakistanlı milletvekilleri, merkez sol Halk Partisi'nin eş başkanı Asıf Ali Zardari'yi ülkenin 14. olarak seçti.

İki kez başbakanlık yapan Benazir Butto'nun eşi ve iktidar koalisyonunun adayı olan 68 yaşındaki Zerdari, güneybatı Belucistan eyaletinden deneyimli bir siyasetçi.

Aralarında Jamiat Ulema-e-Islam Fazal ve Jamaat-e-Islami'nin de bulunduğu bazı küçük siyasi partiler seçimi boykot etti ve bu partilerden hiçbir milletvekili oy kullanmadı.

Oylama İslamabad'daki Ulusal binasında ve dört eyalet başkentinde yerel saatle sabah 10'da başladı ve öğleden sonra 4'e kadar devam etti.

Zardari, ülkenin en yüksek ancak sembolik anayasal makamına ikinci dönem için seçilen tek siyasetçi oldu.

Parlamentoda 8 Şubat'ta yapılan oylamada, 72 yaşındaki Şahbaz Şerif, 201 oy olarak ülkenin 24. Başbakanı olmuştu.

Cezaevindeki eski Başbakan İmran Han’ın desteklediği bağımsızlar 266 sandalyeli Ulusal Meclis’te 92 sandalye kazanarak seçimde en fazla sandalye kazanan grup olmuştu.

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