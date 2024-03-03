Pakistan’da Şahbaz Şerif yeniden başbakan seçildi

Pakistan’da 8 Şubat’ta gerçekleştirilen seçimde eski Başbakan Imran Han’ın desteklediği bağımsızlar 266 sandalyeli Ulusal Meclis’te 92 sandalye kazanarak seçimde en fazla sandalye kazanan grup olmuştu.



Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 79 sandalye kazanarak seçimde ikinci olmuştu.



Hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli olan 134 sandalye sayısına ulaşamadığı ülkede Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve Pakistan Halk Parti (PPP) bir koalisyon hükümeti kurmayı kabul etmişti.



Yeni parlamentonun oluşmasından yaklaşık 3 hafta yeni başbakan belli oldu.



Pakistan parlamentosunda bugün yapılan seçimlerde Müslüman Ligi-Navaz’ın lideri eski Başbakan Şahbaz Şerif yeniden başbakan seçildi.



72 yaşındaki Şerif, parlamentoda yapılan oylamada 201 oy olarak ülkenin 24. Başbakanı oldu.

Pakistan'da İmran Han'sız koalisyon hükümeti kurulacak Haberi Görüntüle SEÇİM PROTESTOLARI DEVAM EDİYOR



Imran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) adayı Ömer Eyüp Han ise 92 oy aldı.



Parlamentoda oylamaya geçilmeden önce Sünni İttihad Konseyi Partisi'nin (SIC) milletvekillerinin protestosu damga vurdu.



Milletvekilleri sloganlar atarak Han’ın serbest bırakılmasını ve Şahbaz Şerif’in seçimlere hile karıştırdığını iddia etti.

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2018'de yapılan son genel seçimi kazanan Imran Han'ın hükümeti, 10 Nisan 2022'de parlamentoda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla düşmüştü.



Parlamentoda yapılan oylamada, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş, Ağustos 2023'e kadar görevde kalmıştı.



Daha sonra ülkeyi genel seçime kadar yönetecek geçici hükümetin başbakanı ise Anwaarul Hak Kakar olmuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin