Panama'nın eski devlet başkanları Martinelli ve Varela rüşvet iddiasıyla yargılanacak

Bölge basınında çıkan habere göre, Martinelli ve Varela dahil 36 kişi hakkında kara para aklama, rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle yargılama yapılacak.



Mahkemeye çağrılan 36 kişinin 1-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında yargılanmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.



Eski Devlet Başkanı Varela'nın seçim kampanyasının önemli bir kısmını Odebrecht'ten gelen rüşvet paralarıyla yürüttüğü ileri sürülüyor.



"Araç Yıkama Operasyonu" olarak da adlandırılan soruşturma çerçevesinde yargılanan Odebrecht firmasının eski başkanı Marcelo Odebrecht, Mart 2016'da 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



SUÇLAMALAR

Brezilya merkezli inşaat firması Odebrecht'in birçok Latin Amerika ülkesinin devlet başkanlarına, üst düzey devlet memurları ve yöneticilerine 2001'den bu yana 800 milyon dolar rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı. ​​​​​​​



Latin Amerika'daki 7 ülke, 28 Nisan 2017'de, inşaat firması Odebrecht tarafından hükümet yetkililerine ödenen rüşvet soruşturmasına ilişkin bilgi paylaşılması için Brezilya'ya talepte bulunmuştu.



Odebrecht kurduğu rüşvet sistemleri nedeniyle ABD, Brezilya ve İsviçre'de 3,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

