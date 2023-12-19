Paraguay'da hapishane operasyonu: 2'si polis 10 ölü

Clan rotela uyuşturucu çetesi lideri Armando Javier Rotela ve 100 mahkum başka bir hapishaneye nakledilecek.



Ulusal Polisten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde 1100 asker ile 1218 polisin hapishanede kontrolü sağlamak için harekete geçti.



Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, yaptığı açıklamada, cezaevlerinin suç okuluna dönüşmesine izin vermeyeceklerini belirterek, ülke tarihinde benzeri görülmemiş bir operasyonun yapıldığını söyledi.