Paris'te öğretmenler maaş artışı talebiyle sokağa çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te öğretmenler, maaş artışı talebiyle gösteri düzenledi. Eyleme katılanlar, "Öğretmen olduğumu söylediğimde bana 'iyi şanslar' temenni edilmesinden bunaldım" ve "Oudea-Castera (Eğitim Bakanı) Eğitimsizsin" yazılı dövizler taşıdı.

Paris'te öğretmenler maaş artışı talebiyle sokağa çıktı

'da çalışma koşullarına tepki gösteren öğretmenler, ülke genelinde greve gitti.

Paris'te Edmond Rostand Meydanı'nda toplanan öğretmenler, Eğitim Bakanlığına kadar yürüdü.

Paris'te öğretmenler maaş artışı talebiyle sokağa çıktı - 1

Eyleme katılanlar, " olduğumu söylediğimde bana 'iyi şanslar' temenni edilmesinden bunaldım" ve "Oudea-Castera (Eğitim Bakanı) Eğitimsizsin" yazılı dövizler taşıdı.

Eğitim, Gençlik, Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı Amelie Oudea-Castera'nın istifasını talep eden göstericiler, ortaokulda öğrencilerin seviyelerine göre sınıflara ayrılmasını öngören uygulamaya da tepki gösterdi.

Paris'te öğretmenler maaş artışı talebiyle sokağa çıktı - 2

Henüz yürürlüğe girmeyen bu uygulama kapsamında ortaokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin, Fransızca ve matematik derslerindeki seviyelerine göre farklı sınıflara ayrılması öngörülüyor.

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