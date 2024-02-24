Paris'te olimpiyat hazırlıkları devam ediyor: Koltuklar atıklardan üretildi

Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenecek yaz olimpiyat oyunlarına geri sayım devam ediyor. Ağustos ayındaki oyunlar için hazırlıklar sürerken, oyunlara ev sahipliği yapacak bazı tesisler tamamen geri dönüştürülmüş plastik koltuklarla donatıldı.

Bu sayede olimpiyat oyunlarının karbon ayak izinin küçültülmesi hedefleniyor.

Olimpiyat komitesi oyunların karbon ayak izini en aza indirmek için işe stadyum koltularından başladı.



İki tesiste bulunan toplam 11 binden fazla plastik koltuk tamamen atıklardan üretildi.



"Kullanım ömürleri çok kısa olmasına karşın doğada yüzyıllarca kalan plastikleri değerlendirmek istedik. Başka bir katkı maddesi kullanmadan, sağlam bir materyal üretmeyi başardık" diye konuşan Fransız yetkililer, 50'den fazla geri dönüşüm firması ile çalıştıklarını belirtti.