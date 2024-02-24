Paris'te olimpiyat hazırlıkları devam ediyor: Koltuklar atıklardan üretildi

Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenecek yaz olimpiyat oyunlarına geri sayım devam ediyor. Ağustos ayındaki oyunlar için hazırlıklar sürerken, oyunlara ev sahipliği yapacak bazı tesisler tamamen geri dönüştürülmüş plastik koltuklarla donatıldı.
Bu sayede olimpiyat oyunlarının karbon ayak izinin küçültülmesi hedefleniyor.
Olimpiyat komitesi oyunların karbon ayak izini en aza indirmek için işe stadyum koltularından başladı.
İki tesiste bulunan toplam 11 binden fazla plastik koltuk tamamen atıklardan üretildi.
"Kullanım ömürleri çok kısa olmasına karşın doğada yüzyıllarca kalan plastikleri değerlendirmek istedik. Başka bir katkı maddesi kullanmadan, sağlam bir materyal üretmeyi başardık" diye konuşan Fransız yetkililer, 50'den fazla geri dönüşüm firması ile çalıştıklarını belirtti.
NASIL ÜRETİLİYOR
Temizlenip, parçalanan plastik atıklar daha sonra Termal sıkıştırma yöntemiyle birleştiriliyor.
Bu teknikle sağlam ve dayanıklı inşaat malzemeleri üretilebiliyor.
Geri dönüştürülmüş plastikten yapılan stadyum koltukları, Badminton, ritmik cimnastik ve paralimpik halter müsabakalarının düzenleneceği salonlarda kullanılacak.
Paris'teki projenin Ağustos ayındaki oyunlar öncesinde daha da genişletilmesi hedefleniyor.
PARİS 2024 OLİMPİYATLARI NE ZAMAN DÜZENLENECEK
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.
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