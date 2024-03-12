Paşinyan: Ermenistan toprakları dışında emellerimiz olmamalı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Paşinyan, elinde tuttuğu Ermenistan'ın halihazırdaki sınırlarının gösterildiği haritayı işaret ederek, "Ermenistan'ın güvenliğinin sağlanması konusunda yasallığa vurgu yapılmalıdır. Ermenistan'ın toprakları budur. Bu sınırlar dışında emellerimiz olmamalıdır. Çünkü bu sınır çizgileri dışındaki herhangi bir emel, bizi yıkma fırsatı olarak bizim yasal konumumuzu bozmak için kullanılacaktır" dedi.



Başbakan ülkenin topraklarının sınırın içiyle sınırlı olduğunu ve dışarıda kalan hiçbir yerin kendilerine ait olmadığını vurguladı.

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Paşinyan toplantıda, Azerbaycan'la barış anlaşması görüşmelerinin üç temelde sürdürüldüğünü belirtti.



Bunların, 1991 Almatı Bildirgesi temelinde iki ülkenin toprak bütünlüklerinin tanınması, sınırların 1991'de dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ülkelerinin sınırları kapsamında belirlenmesi ve bölgesel ulaştırma yollarının açılması olduğu kaydedildi.



Paşinyan, iki ülke sınırlarının belirlenmesi çalışmalarının Başbakan Yardımcılarının başkanlık yaptığı komisyonlar tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

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Toplantıda Azerbaycan'ın Ermenistan'dan derhal teslimini talep ettiği köylerin Sovyetler Birliği döneminde ve sonrasında hiç olmadığı da iddia edildi.



Sınır belirleme çalışmalarının söz konusu köylerin bulunduğu Tavuş bölgesinden başlamasının ihtimal dışı olmadığını kaydeden Paşinyan, bölgeye giderek durumu yerinde inceleyeceğini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan'da yargılamaları devam eden eski sözde Karabağ yönetici ve askerlerin geri dönüşü konusunda yaptığı, "Ermenistan yönetiminin onları beklemediği" yorumuna dair düşünceleri de soruldu.



Bunun üzerine Paşinyan, Azerbaycan'daki savaş esirlerinin geri getirilmesi konusunda her gün çalışma yapıldığını söyledi.

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Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin ne zaman mümkün olduğu sorusunu yanıtlayan Paşinyan, üyelik için öncelikle halkın hazır olması gerektiğini belirtti.



Paşinyan, AB ile ilişkileri, karşılıklı vize kolaylığı, daha uygun ticari koşulların sağlanması, güvenlik alanında işbirliği, Avrupa Birliği'nin Ermenistan Misyonu'nun (EUMA) imkanları ve yetkilerinin artırılması ile süresinin uzatılması konusunda geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin