Pentagon, 2025 mali yılı için 850 milyar dolarlık bütçe istedi: Çin'in askeri ilerlemelerine karşı

SİLAH ALIMI İÇİN 167,5 MİLYAR DOLAR



Silah alımı için geçen yıl 170 milyar dolar talep eden Savunma Bakanlığı, 2025 yılı için 167,5 milyar dolar talep ediyor.



Satın alma bütçesi, savaş uçakları, insansız hava araçları ve helikopterler de dahil olmak üzere hava gücüne yaklaşık 61,2 milyar dolar, 6 yeni savaş gemisi de dahil olmak üzere deniz gücüne ise 41,8 milyar dolar harcamayı planlıyor.



Pentagon yetkilileri, Çin'in askeri hedeflerini kontrol altına almak için en kritik mühimmatlardan biri olarak gördükleri hipersonik ve uzun menzilli ses altı füzelere yaklaşık 9,8 milyar dolar harcamayı hedefliyor.



2025 bütçe planı ayrıca Pentagon'un nükleer girişimini geliştirmek için, B-21 Raider bombardıman uçağı, Columbia sınıfı nükleer denizaltı ve Sentinel kıtalararası balistik füze programı da dahil olmak üzere yaklaşık 49,2 milyar dolar harcayacak.



Ayrıca bütçe belgelerine göre, ABD'nin füze savunma yeteneklerini desteklemek için 28,4 milyar dolar daha yatırım yapılacak.



Savunma Bakanlığı, araştırma, geliştirme, test ve değerlendirmelere de 143,2 milyar dolar harcamayı planlıyor. Gelişmekte olan bilim ve teknolojiye yaklaşık 17,2 milyar dolar, yapay zekanın geliştirilmesine ise yaklaşık 1,8 milyar dolar harcanmasını öneriyor.



ÇİN TEHDİDİ TÜM ENDİŞELERİN BAŞINDA GELİYOR



Pentagon, Ukrayna’ya yapılacak yaklaşık 60 milyar dolar askeri yardım paketinin Temsilciler Meclisinden geçmesi için baskıları sürdürürken, 2025 bütçe teklifi, ABD’nin Çin endişesini, Rusya ve ulus ötesi terörizm gibi diğer tehditlerin en üstünde tuttuğunu gösteriyor.



2025 bütçe talebi, Hint-Pasifik'teki, büyük ölçüde Çin'in bölgedeki saldırganlığına karşı koymaya odaklanan caydırıcılık operasyonlarına yönelik yaklaşık 9,9 milyar dolar harcama içeriyor.



Pasifik caydırıcılık programı ilk kez, Çin'in işgalinden korkan Tayvan'ı doğrudan desteklemek ve ada ulusunun donatılmasını sağlamak için yaklaşık 500 milyon dolar finansman içeriyor.



Aynı bütçede, Rusya'nın Avrupa’ya yönelik saldırganlığını caydırmaya odaklanan girişimler için ise yaklaşık 3,9 milyar dolarlık harcama öngörülüyor.



Pentagon'un bütçe talebi üzerine gazetecilere açıklama yapan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, “Bu bütçe, tarihi açıdan zorlu bir stratejik kaynak ve operasyonel ortam karşısında ulusumuzun savunmasını geliştirmektedir.” değerlendirmesini yaptı.



Hicks, 25 mali yılı için 849,8 milyar dolarlık savunma bütçesi talebinin, nesiller boyu güçlü ve teknolojik askeri yatırımları inşa edeceğini kaydetti.