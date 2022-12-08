Peru'da Cumhurbaşkanı Castillo, Kongre'yi feshetti, cezaevine gönderildi

Pedro Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin feshedildiğini, bugünden itibaren ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içinde yeni anayasanın hazırlanacağını söyledi.



Kongre'nin hükümetini hedef aldığını belirten Castillo, "Kongre hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yerle bir etti. Bir 'Kongre diktatörlüğü' kurmak için Anayasa Mahkemesi'nin onayıyla güçler dengesini bozdu" dedi.

Pedro Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledildi.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, genel kurul toplantısında 101 lehte, 6 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edildi.



Kongre'de Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasp etmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve siyasi anayasa tarafından kurulan düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterildi.

GÖZALTINA ALINIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Castillo'nun, ulusa sesleniş konuşmasından birkaç saat sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan çıkarken gözaltına alındığı belirtildi.



Castillo, polisler eşliğinde arabaya bindirilerek, başkent Lima'ya bağlı Ate semtindeki Barbadillo Hapishanesine götürüldü.

Peru Başsavcılığı, 12 Ekim'de Castillo'yu bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla yolsuzluk yapmakla suçlamıştı.

Boluarte, geçici Cumhurbaşkanı olarak Kongre'de yemin etti.

YERİNE YARDIMCISI DİNA BOLUARTE GETİRİLDİ



Castillo'nun görevden alınmasının ardından yerine yardımcısı Dina Boluarte getirildi. Boluarte, geçici Cumhurbaşkanı olarak Kongre'de yemin etti.



Boluarte, alkışlar eşliğinde giriş yaptığı Kongre'deki konuşmasında, "Tanrı, ülke ve tüm Perulular adına yemin ederim ki cumhurbaşkanlığı görevini sadakatle yerine getireceğim ve Peru'nun anayasasını 26 Temmuz 2026'ya kadar savunacağım." ifadesini kullandı.



Boluarte, vatandaşların temel haklarına saygı göstereceklerini, hedeflerinin ülkenin ihtiyaç duyduğu siyasi ve ekonomik reformları gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.



BOLUARTE KİMDİR?



Apurimac bölgesine bağlı Chalhuanca kasabasında 31 Mayıs 1962'de dünyaya gelen Dina Boluarte, San Martin de Porres Üniversitesinden avukat olarak mezun oldu ve aynı üniversitede lisans üstü eğitimini tamamladı.



Boluarte, siyasette ilk adımını 2018'de attı, Lima eyaletine bağlı Surquillo ilçesi belediye başkanlığı için adaylığını koydu ancak başarılı olamadı.



Aynı şekilde 2020'de Özgür Peru Partisi saflarında parlamento seçimlerine katılan Boluarte, yeterli oyu alamadı.



Boluarte, 29 Temmuz 2021'de dönemin Cumhurbaşkanı Castillo tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştı.