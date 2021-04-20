Pfizer'la 2022 yılı için aşı anlaşması: İsrail'de artık kapanma olmayacak

Corona virüs pandemisiyle mücadelede Pfizer-BioNTech ortak yapımı olan aşıyı tercih eden İsrail'in 2022 yılı için de firmayla anlaşma yaptığı açıklandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sağlık Bakanı'yla birlikte yaptığı açıklamada alınacak aşının miktarıyla ilgili bilgi verilmedi. Netanyahu, 4 milyondan fazla insanın aşılandığı ülkede artık kapanma yapılmayacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı 20.04.2021 - 10:19

Pfizer'la 2022 yılı için aşı anlaşması: İsrail'de artık kapanma olmayacak

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İsrail yönetimi, 2022 yılında yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı satın almak için Pfizer firmasıyla anlaşma imzaladığını açıkladı.

İsrail ile Pfizer arasında varılan Covid-19 aşısı anlaşmasını Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Sağlık Bakanı Yuli Edelstein yaptıkları ortak yazılı açıklamayla duyurdu.

Anlaşma kapsamında İsrail, gelecek yıl Pfizer'dan Covid-19 aşısı satın alacak.

Aşının miktarı ve tutarı hakkında bilgi verilmezken, İsrail basını milyonlarca doz aşı alınacağını yazdı.

Moderna ile de Covid-19 aşısı tedariki konusunda anlaşma yapmayı ümit ettiğini dile getiren Netanyahu, "İsrail, Covid-19'a karşı mücadelede yine dünyaya liderlik edecek. Artık kapanma olmayacak" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail, Pfizer ile BioNTech firmalarının ortaklaşa geliştirdiği Covid-19 aşısını tercih etmişti.

VAKA SAYILARI 200'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke olan İsrail'de, 5 milyon 350 bin kişiye aşının ilk dozu, 4 milyon 977 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Ocak 2021'de 10 bine dayanan günlük vaka sayıları son günlerde 200'ün altına düştü.

İsrail'de aşılama sayesinde 21 Şubat'tan itibaren Covid-19 önlemleri gevşetilmiş, dün de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

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