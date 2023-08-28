Polonya ve Baltık ülkelerinden Belarus ve Wagner için ortak adım kararı

Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya içişleri bakanları, yaptıkları görüşmenin ardından ortak açıklama yayımladı.



Açıklamada, dört ülkenin bakanlarının bölgesel güvenlik endişeleriyle bir araya geldikleri belirtilerek, "2021 ortasından bu yana dört ülke, Rusya'nın açıkça desteklediği Belarus rejiminin tetiklediği ve yapay olarak sürdürdüğü yasa dışı göç nedeniyle benzeri görülmemiş baskılarla karşı karşıya.

Şu anda Belarus üzerinden geçen yapay göç yolu, Rusya tarafından toplumlarımızı ve tüm Avrupa Birliği'ni (AB) istikrarsızlaştırmaya yönelik daha fazla girişim için kullanılıyor." ifadeleri kullanıldı.

