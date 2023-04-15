Polonya'da Swinoujscie gaz terminaline 200 metreden fazla yaklaşma yasağı

Polonya'nın kuzeybatısındaki Swinoujscie LNG terminaline süresiz olarak 200 metreden fazla yaklaşma yasağı getirildi.

Polonya İdari İşler ve İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski Rusya'nın Ukrayna saldırganlığının bir sonucu olarak Polonya Sınır Koruma Birimi ve İç Güvenlik Ajansı'nın tavsiyesi üzerine kritik altyapının korunmasını güçlendirmek için söz konusu kararı aldıklarını bildirdi.

Ülkedeki gaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan Swinoujscie LNG terminalinin Polonyalıların enerji güvenliği ve Polonya ekonomisinin işleyişi için stratejik önemde olduğunu belirten İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, son dönemde Polonya'da sabotaj eylemi hazırlığında oldukları ve Rusya gizli servisine çalıştıklarından şüphelendikleri kişilerin gözaltına alınmasını ve Kuzey Akım boru hattında meydana gelen patlamayı göz önünde bulundurarak söz konusu yasağın getirildiğini ifade etti.

Doğalgaz terminaline giden yolu kapatan Swinoujscie polisi gelen araçları geri çevirirken, karar kentte turizmden geçinen halkı isyan ettirdi. Swinoujscie Belediye Başkanı Janusz Zmurkiewicz kararın kendileriyle istişare edilmeksizin alındığını belirtirken, şehrin en turistik objeleri Swinoujscie deniz feneri ile Gerhard Hisarı'nın da yasaklanan alan içerisinde kaldığını söyledi.

"Yalnızca deniz fenerini yılda 120 bin kişi ziyaret ediyordu" diyen Janusz Zmurkiewicz, bölgedeki halk plajına erişimin de yasaklandığını, denize girmek isteyenlerin artık 1 kilometre yerine 10 kilometre uzaklıktaki plaja gitmek zorunda olduğunu aktardı.

Geçimini turizmden sağlayan yöre halkının zor durumda bırakıldığını ifade eden Zmurkiewicz, kapatılan yolun aynı zamanda birçok pansiyona giden yol olduğunu, yasak kararı üzerine çok sayıda pansiyonda rezervasyon iptallerinin yaşandığını bildirdi.