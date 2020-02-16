Pompeo: Batı kazanıyor, birlikte kazanıyoruz

Transatlantik ilişkiler, Almanya'nın evsahipliğinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.



Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump başkanlığı altında Washington'ın uluslararası sahneden çekildiği yönündeki eleştirilere konferansta cevap verdi. Münih'te konuşan Pompeo, "Batı kazanıyor ve birlikte kazanıyoruz" dedi. 81 ülkenin destek verdiği bir koalisyonla DAEŞ'e karşı savaştıklarını vurgulayan Pompeo, "Bu uluslararası toplumu reddeden bir Amerika mı?" sorusunu katılımcı ülkelere yöneltti.



Pompeo, "Transatlantik işbirliğinin öldüğü yönündeki söylemin fena halde abartıldığını söylemekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu. Özgür Batı'yı aydınlık bir geleceğinin beklediğini dile getiren Pompeo, Avrupalı müttefiklerine transatlantik bağlara inancını koruma çağrısı yaptı. Pompeo, Rusya, Çin ve İran tehdidi karşısında birlikte çalışmanın öneminin altını çizdi.



Pompeo'nun sözleri, konferansın açılışında konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in ABD'yi eleştirdiği açıklamalarının ardından geldi. Steinmeier ABD'nin "uluslararası toplum fikrine bile karşı" olduğunu savunmuş, komşuları ve ortaklarının zararına davranışlar sergilemekle eleştirmişti.



STOLTENBERG: AVRUPA VE KUZEY AMERİKA VAZGEÇİLEMEZ ORTAKLAR



Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Stoltenberg, "Birçok alanda çok sayıda aktörle rekabet söz konusu ama yolumuzu kaybettiğimiz için yas tutmak bize bir yön göstermeyecek" dedi. Kuzey Amerika ve Avrupa'nın vazgeçilmez ortaklar olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Sadece Avrupa'ya inanmıyorum. Avrupa ve Amerika'ya birlikte inanıyorum" diye konuştu.



MACRON'DAN UYARI



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da transatlantik ilişkiler konusunda Almanya'nın endişelerini paylaştığını dile getirdi. ABD'nin Avrupa ile ilişkilerini gözden geçirdiği bir dönem yaşandığını söyleyen Macron, bu durumun kıtanın kendi kaderini eline alması gerektiği yönündeki inancını güçlendirdiğini söyledi. Macron, "Bizi yenileyecek ve stratejik bir siyasi güce dönüştürecek Avrupa stratejisine ihtiyacımız var" dedi. Steinmeier'in konuşmasını beğendiğini söyleyen Macron, "ABD'nin küçük ortağı olamayız" diyerek NATO ve Avrupa'nın kendi bölgesindeki sorunlar karşısında Washington'dan bağımsız olarak hareket etmesini desteklediğini vurguladı.



AVRUPA'YA RUSYA ELEŞTİRİSİ



Macron Avrupa'nın Rusya politikasının son yıllarda başarısız olduğunu da savundu. Hiçbir ülkenin Rusya ile karşı karşıya gelmek istemediğini dile getiren Macron, farklılıkların giderilmesi için daha yakın diyalog kurulması seçeneğinin gündeme gelebileceğini söyledi. Münih'te konuşan Macron, "Ortaklarımızın serzenişlerini dinliyorum. Öfkeli değilim ama serzenişte bulunmak ve zayıf olmak bir politika değil. Bu tamamen yetersiz bir sistem" diye konuştu. İkinci bir seçenek olduğunu dile getiren Macron, "Talepkâr olabiliriz ve stratejik diyalog başlatabiliriz çünkü bugün giderek daha az konuşuyoruz. Sorunlar çoğalıyor ve bunları çözemiyoruz" dedi.

