Prens Harry, Mirror gazetesinden yüklü miktarda tazminat alacak

130 YIL SONRA İFADE VEREN İLK KRALİYET ÜYESİ



Haziran ayında duruşmaya çıktığında 130 yıl sonra mahkemede ifade veren ilk İngiliz kraliyet üyesi olan Prens Harry, hakimin kendisinin gazete tarafından yasadışı bir şekilde hedef alındığına karar vermesinin ardından ilk başta yaklaşık 180 bin 700 dolar tazminat aldı.



Prens Harry, gazeteye dava açan aktörler, spor yıldızları ve ünlülerden oluşan yaklaşık 100 davacıdan biriydi.



Prens Harry ve diğer üç kişinin şikayeti test vakası olarak seçildi.



Prensin avukatı gazetenin, davacıların yasal masraflarını karşılamak için muhtemelen 2 milyon sterlinden fazla para ödeyeceğini ve prensin bireysel masrafları için de 400 bin sterlinlik bir ara ödeme yapacağını söyledi.



Prens Harry, babası Kral Charles'a kanser teşhisi konmasının ardndan kralı görmek için İngiltere'ye seyahat ettiği için duruşma sırasında mahkemede değildi.

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