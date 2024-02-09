Prens Harry, Mirror gazetesinden yüklü miktarda tazminat alacak

İngiltere Prensi Harry Daily Mirror, Sunday Mirror ve Sunday People gazetelerine telefon korsanlığı ve yasa dışı eylemler suçlamasıyla dava açmıştı.
Aralık ayında Yüksek Mahkeme, Harry'nin editörlerin bilgisi dahilinde telefonlarının hacklenmesi de dahil olmak üzere "yasa dışı bilgi toplama" suçunun kurbanı olduğuna karar verdi.
Ancak bu karar, Harry'nin şikayet ettiği 148 makaleden yalnızca 33'ünü dikkate aldı ve bunlardan 15'inde prensin lehine karar verdi.
Prensin avukatı David Sherborne, bugün mahkemeye Mirror gazetesinin suçlamaların geri kalanını kabul ettiğini söyledi.
Sherborne, "Mirror Group Gazeteleri Sussex Dükü'ne tazminat olarak önemli miktarda ek meblağ ödeyecek" dedi.
130 YIL SONRA İFADE VEREN İLK KRALİYET ÜYESİ
Haziran ayında duruşmaya çıktığında 130 yıl sonra mahkemede ifade veren ilk İngiliz kraliyet üyesi olan Prens Harry, hakimin kendisinin gazete tarafından yasadışı bir şekilde hedef alındığına karar vermesinin ardından ilk başta yaklaşık 180 bin 700 dolar tazminat aldı.
Prens Harry, gazeteye dava açan aktörler, spor yıldızları ve ünlülerden oluşan yaklaşık 100 davacıdan biriydi.
Prens Harry ve diğer üç kişinin şikayeti test vakası olarak seçildi.
Prensin avukatı gazetenin, davacıların yasal masraflarını karşılamak için muhtemelen 2 milyon sterlinden fazla para ödeyeceğini ve prensin bireysel masrafları için de 400 bin sterlinlik bir ara ödeme yapacağını söyledi.
Prens Harry, babası Kral Charles'a kanser teşhisi konmasının ardndan kralı görmek için İngiltere'ye seyahat ettiği için duruşma sırasında mahkemede değildi.
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