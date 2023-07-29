Putin'den Tahıl Anlaşması'yla ilgili açıklama: "Fiyatlar arttıkça Rus şirketler kazanacak"

Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya-Afrika Forumu'nda kritik açıklamalar yaptı.

Ukrayna ile savaş konusuna değinen Putin, Ukrayna ordusunun saldırı halindeyken ateşkes uygulamanın zor olduğunu söyledi. Putin, Ukrayna ile görüşmeleri reddetmediklerini, Afrika'nın Ukrayna ile ilgili barış girişimlerinin ateşkes için bir temel olabileceğini dile getirdi.

Putin, Ukrayna'nın 4 Hazı̇ran'dan bu yana 415 tank ve bin 300 zırhlı araç kaybettiğini de sözlerine ekledi.

TAHIL ANLAŞMASI UZAYACAK MI?

Putı̇n, Karadenı̇z Tahıl Anlaşması'ndan çekilmeleri sayesı̇nde, tahıl fiyatları arttıkça rus şı̇rketlerı̇n daha fazla kar elde edeceğini söyledi.



Putin konuşmasının devamında "Tahılımızın ücretsı̇z teslı̇matı sayesı̇nde elde edeceğı̇mı̇z karı en yoksul ülkelerle paylaşacağız" dedi.



TÜRKİYE'YE GAZ MERKEZİ



Türkiye'ye gaz merkezı̇ projesinin hala gündemde olduğunu söyleyen Putin, "Türkı̇ye'de gaz satışı ı̇çı̇n elektronı̇k platform kurmak ı̇stı̇yoruz, orada gaz depolamak ı̇stemı̇yoruz" dedi.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini ifade eden Putin, Erdoğan'la yüz yüze görüşmenin Rusya'da mı yoksa Türkiye'de mi yapılacağıyla ilgili henüz karar verilmediğini belirtti.