Rekor: Gri bir balinanın dünyanın yarısını yüzdüğü tespit edildi

İngiliz Biology Letters dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, 2013 yılında Namibya kıyılarında tespit edilen bir gri balinanın 16 bin 700 milden fazla (yaklaşık 27 bin kilometre) yüzdüğü tespit edildi.

National Geographic’in haberinde, doğal yaşam alanının Kuzey Pasifik denizi olduğu belirtilen gri balina türünün 2013 yılında Namibya’nın Walvis Bay şehri kıyılarında aç ve kötü durumda bulunduğu belirtildi.

Yaklaşık 2 ay boyunca Walvis Bay körfezinde kalan balinanın DNA örneklerini toplayan Stellenbosch Üniversitesi'nden zoologlar Elwen Gridley ve Tess Gridley, balinanın doğal yaşam alanının Kuzey Pasifik olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

‘PARİS'TE BİR KUTUP AYISI GÖRMEK GİBİ’

Genetik araştırmaların birkaç yıl sürdüğünü belirten çalışmanın ortak yazarlarından Simon Elwen, “İlk duyduğumda biraz umursamazdım” derken, "Bu durum, birisinin Paris'te bir kutup ayısı gördüğünü söylemesi gibi. Kutup ayısı teknik olarak oraya gidebilir, ancak pek gerçekçi olmaz" ifadelerini kullandı.

Yayınlanan makalede genetik analizlerin, balinanın batı Kuzey Pasifik'e özgü yaklaşık 200 gri balinadan oluşan küçük bir popülasyondan geldiğini ortaya çıkardığı belirtilirken yazarlar, balinanın doğal yaşam alanından uzaklaşmasının sebebini iklim değişikliği nedeniyle Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzullarındaki hızlı düşüş olarak gösterdi.

YENİ YAŞAM ALANI ARARKEN KAYBOLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Yazarlar, gri balinanın deniz buzullarının azalması nedeniyle yeni yaşam alanlarını keşfetmeye yönelmesi sonrası kaybolduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Daha önce tespit edilen en uzun mesafeli yüzme, Pasifik okyanusunda 12 bin 774 mil boyunca (yaklaşık 20 bin 500 kilometre) izlenen bir deri sırtlı kaplumbağaya aitti.