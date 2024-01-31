Reuters: Putin 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

İngiliz Haber ajansı Reuters, bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır'a gideceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah El Sisi, Katar'ın başkenti Doha'da, 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreninde görüşüp el sıkışmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler bu ilk temasla düzelme yoluna girmiş, Ankara ve Kahire karşılıklı Büyükelçiler atamıştı.

Reuters'ın yine bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.