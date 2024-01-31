Reuters: Putin 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Reuters Haber Ajansı, bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır'a gideceğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Reuters: Putin 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

İngiliz Haber ajansı Reuters, bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Şubat'ta 'a gideceğini duyurdu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah El Sisi, Katar'ın başkenti Doha'da, 2022 Kupası'nın açılış töreninde görüşüp el sıkışmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler bu ilk temasla düzelme yoluna girmiş, Ankara ve Kahire karşılıklı Büyükelçiler atamıştı.

Reuters'ın yine bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre Devlet Başkanı 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...