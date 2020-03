Ruanda'da seyyar musluklu corona virüs önlemi

Ruanda'da henüz corona virüs görülmemesine rağmen sıkı önlem almaya başlandı.

Ülkenin başkenti Kigali'de alınan corona önlemi doğrultusunda otobüs duraklarına seyyar musluk yerleştirildi. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmadan önce bu musluklarda ellerini yıkamaları talep ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus Ruanda'daki görüntüyü Twitter hesabından paylaşarak, corona virüse karşı alınması gereken başarılı örneklerden biri olarak değerlendirdi.

This is an amazing example of preparedness for #COVID19 and keeping the populations safe! Great job, #Rwanda! #coronavirus https://t.co/Sp1nKtHdJP