Ruanda'da seyyar musluklu corona virüs önlemi

Corona virüs dünya genelinde etkisi artırırken henüz vaka görülmemiş Ruanda'da alınan önlem büyük beğeni topladı. Önlem doğrultusunda vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmadan önce ellerini seyyar musluklarda yıkaması gerekiyor.

ntv.com.tr 10.03.2020 - 18:43

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Ruanda'da henüz corona virüs görülmemesine rağmen sıkı önlem almaya başlandı. 

Ülkenin başkenti Kigali'de alınan corona önlemi doğrultusunda otobüs duraklarına seyyar musluk yerleştirildi. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmadan önce bu musluklarda ellerini yıkamaları talep ediliyor. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus Ruanda'daki görüntüyü Twitter hesabından paylaşarak, corona virüse karşı alınması gereken başarılı örneklerden biri olarak değerlendirdi. 

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