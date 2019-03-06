Ülkenin kuzeyindeki Gilan eyaletinde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına değindi.
İran'ın, ABD ve müttefikleri ile ekonomik ve psikolojik savaşta olduğunu söyleyen Ruhani, "Amaçları İran'da rejimi değiştirmek" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Millletimiz ve liderliğimiz düşmanlarımıza karşı birleşerek buna izin vermeyecek" diye konuştu.
ABD'nin ekonomik baskılarla İran'ın İslami düzenini devirmeye çalıştığını ve böylece Washington'ın müzakere olasılığını dışladığını da belirtti.
Ruhani: ABD ile ekonomik ve psikolojik savaştayız
NTV HaberDünya
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın ABD ve müttefikleri ile ekonomik ve psikolojik savaşta olduğunu söyledi.
Ülkenin kuzeyindeki Gilan eyaletinde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına değindi.