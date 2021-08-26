Rus muhalif Navalny kaldığı hapishaneyi anlattı: Günde 8 saat zorla devlet televizyonu

Rus muhalif Alexei Navalny, tutulduğu hapishaneyi Çin çalışma kampına benzetti.

Siyasi kariyerini Rusya'daki yolsuzluğu ortaya çıkarmak üzerine kuran Alexei Navalny, tutulduğu Moskova'nın 100 kilometre doğusundaki Pokrov'daki yüksek güvenlikli hapishande ilk röportajını verdi.



New York Times’tan Andrew E. Kramer’e konuşan Navalny, hapishanedeki günlerini ve Rusya’nın gündemi değerlendirdi.



"İSPİYONCULUK KÜLTÜRÜ YAYGIN"



45 yaşındaki aktivist, "Çelik dişleri olan dövmeli ve kaslı adamların pencere kenarındaki en iyi karyolayı almak için bıçaklı kavgalar yaptıklarını hayal edebilirsiniz. Ancak, öyle değil. Herkesin bir sıra halinde yürüdüğü ve her yere kameraların bulunduğu Çin çalışma kampı gibi bir şey hayal etmeniz gerekiyor. Sürekli kontrol ve ispiyonculuk kültürü var” diye konuştu.



Bununla birlikte Navalny, gardiyanların saatlerce devlet propagandası yaparken onları izlediklerini, okuma ve yazmalarına izin vermediklerini ve uykuya dalarlarsa mahkumları uyandırdıklarını söyledi.

"PUTİN'iN REJİMİ BİR GÜN SONA ERECEK"



Ancak Navalny, Vladimir Putin rejiminin çökeceği konusunda iyimserliğini korudu ve bir gün sona ereceği konusunda ısrar etti.



BATI'NIN YAPTIRIMLARI RUS HÜKÜMETİNE DEĞİL RUS HALKINA ZARAR VERİYOR

"Er ya da geç, bu hata düzeltilecek. Rusya, demokratik,Avrupa kalkınma yoluna geçecek, çünkü halk bunu istiyor" diyen Navalny, ABD ve Avrupa hükümetlerinin, iktidardakilerden ziyade Rus halkına zarar verdiğini söylediği Rusya'ya yönelik yaptırımlara yönelik eleştirilerini tekrarladı.



Diğer taraftan Navalny, mahkumlar tarafından saldırıya uğramadığını ve hatta onlarla atıştırmalık yerken “eğlendiğini” sözlerine ekledi.



Öte yandan Navalny, mart ayında hapse girmesinden bu yana sessiz kalmadı, avukatları aracılığıyla çeşitli mektuplar yayınladı ve aynı zamanda birkaç sosyal medya gönderisi yönetti. Ancak, hapse girdiğinden bu yana ilk kez bir röportaj verdi.



NAVALNY'NİN TUTUKLANMA SÜRECİ



Rus muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.





Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalny'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalny'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.



Rusya’nın çeşitli kentlerinde, tutuklu Navalny’ın serbest bırakılması için izinsiz gösteriler düzenlenmişti.

HÜKÜMET REDDEDİYOR



Ancak, Rus hükümeti, Navalny’yi zehirlediğini reddediyor ve hapis cezasının siyasi olmadığını savunuyor. Rus muhalife, aynı zamanda bu ay, hapis süresini üç yıl uzatabilecek yeni suçlar yöneltildi. Eğer Navalny suçlu bulunursa ancak Rusya'nın devlet başkanlığı seçimi yapması planlanan 2024'ten sonra serbest bırakılabilir.

ÇİN'DE GELİR ADALETSİZLİĞİ ÖNLEMİ