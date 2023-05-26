Rus nükleer silahları, Belarus’ta depolanacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Belarus'ta nükleer silahın depolanmasına ilişkin belgeler imzaladı.

Buna göre, nükleer silahların Belarus'a yerleştirilmesi bu yıl tamamlanacak.

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, nükleer silahların lojistiğinin başladığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti. Rusya'nın taktik nükleer silahları Belarus'a yerleştirme planı Mart ayında Putin tarafından duyurulmuştu.

Bu hamleyle birlikte, Rusya, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ilk kez sınır dışına nükleer silah yerleştiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ise, "Bu, sorumsuz ve provokatif seçimler yapmanın bir başka örneği" açıklamasını yaptı.