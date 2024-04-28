"Rus varlıklarına el konulursa Moskova'nın yanıtı sert olacak"

Rus yetkililer, dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması halinde Batı'yı, “sert” bir karşılık vereceği konusunda uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, "Rus varlıklarına el konulursa sonu gelmeyen yasal mücadeleler ve kısasa kısas önlemler olacak" dedi.

"Batı'daki bazı kişilerin bunu anlamaması üzücü" diye ekledi.

Zaharova Rusya'nın, dondurulmuş varlıkların iadesi karşılığında Ukrayna'dan ele geçirilen toprakları asla bırakmayacağını söyledi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise Rusya'da hala Moskova'nın karşı önlemlerinin hedefi olabilecek çok miktarda Batı parası olduğunu ifade etti.