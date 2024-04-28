"Rus varlıklarına el konulursa Moskova'nın yanıtı sert olacak"

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Rus varlıklarına el konulursa sonu gelmeyen yasal mücadeleler olacağını söyledi. Kremlin ise Rusya'da hala çok miktarda Batı parası olduğu konusunda uyarıda bulundu.

"Rus varlıklarına el konulursa Moskova'nın yanıtı sert olacak"

Rus yetkililer, dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması halinde Batı'yı, “sert” bir karşılık vereceği konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, "Rus varlıklarına el konulursa sonu gelmeyen yasal mücadeleler ve kısasa kısas önlemler olacak" dedi.

"Batı'daki bazı kişilerin bunu anlamaması üzücü" diye ekledi.

Zaharova Rusya'nın, dondurulmuş varlıkların iadesi karşılığında Ukrayna'dan ele geçirilen toprakları asla bırakmayacağını söyledi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise Rusya'da hala Moskova'nın karşı önlemlerinin hedefi olabilecek çok miktarda Batı parası olduğunu ifade etti.

Rusya, ABD'li dev bankanın hesaplarına el koydu

Rusya, ABD'li dev bankanın hesaplarına el koydu

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...