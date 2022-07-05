Rusya 82 milyon ton petrol buldu

Rus enerji devi Rosneft, Pechora Denizi'nde tahmini 82 milyon ton petrol içeren büyük bir petrol yatağı keşfettiğini duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 05.07.2022 - 09:32

Rusya 82 milyon ton petrol buldu

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 alanı, Medynsko-Varandeysky bölgesindeki bir projesi sırasında keşfedildi.

Şirket yaptığı açıklamada, "Testler sırasında günde maksimum 220 metreküp akış hızıyla serbest bir petrol akışı elde edildi" denildi.

Rosneft, Pechora Denizi sularındaki arama çalışmalarının "Timan-Pechora eyaletinin raftaki önemli petrol potansiyelini kanıtladığını ve bölgenin çalışma ve gelişiminin sürdürülmesi için temel oluşturduğunu" kaydetti.

Şirketin sekizi Pechora Denizi'nde olmak üzere toplam 28 açık deniz bölgesini kontrol ettiği bildiriliyor.

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