Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Rusya'da görüştü

Kremlin'de biraraya gelen iki liderin birbirlerine "sevgili dostum" diye hitap etmesi de dikkat çekti. Putin, Çin'in geçen ay Ukrayna krizinin çözümü için sunduğu 12 maddelik çözüm önerisini görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

GAYRİRESMİ GÖRÜŞME 4,5 SAAT SÜRDÜ

Rusya’nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleştirilen gayriresmi görüşme 4,5 saat sürdü.

Rus basınında yer alan haberlerde, görüşmede Ukrayna'daki kriz başta olmak üzere önemli konuların ele alındığı ifade edildi.

Putin ve Xi arasındaki resmi görüşme TSİ 15.00'te Kremlin Sarayı'nda gerçekleşecek.

BATI'DA MEMNUNİYETSİZLİĞE YOL AÇIYOR

Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri ise Çin'in barış önerileri ve attığı adımlardan derin şüphe duyuyor.



Pekin'in, Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınamaması ve ekonomik olarak yaşam desteği sunması Batı'da memnuniyetsizliğe yol açıyor.



Amerikan yönetimi ve NATO, Çin'in Rusya'ya silah yardımı yapmasından da endişe duyuyor. Pekin bu konuda uyarıldı.



Çin yönetimi iddiaları reddediyor.

