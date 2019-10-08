Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e gelen Lavrov, temasları kapsamında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.
IKBY Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler, terör örgütü DAEŞ tehdidi ve Suriye'deki gelişmelerinin ele alındığı belirtildi.
Lavrov ile Barzani'nin, DAEŞ'in bölgede halen tehdit teşkil ettiği konusunda hemfikir oldukları bildirildi.
Mesrur Barzani görüşmede, Bağdat-Erbil yönetimleri arasındaki müzakerelere değinerek, iki taraf arasında anlaşma sağlanması için temaslarının sürdüğünü söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ülkesinin iki yönetim arasındaki görüşmeleri desteklediğini dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Mesrur Barzani ile görüştü
Anadolu AjansıDünya
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin terörle mücadelede Irak'a olan desteğinin süreceğini söyledi.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e gelen Lavrov, temasları kapsamında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.