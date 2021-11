Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: NATO bizimle herhangi bir etkileşim istemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Rusya ile herhangi bir etkileşim istemediğini belirterek, "Tüm çıkarları propagandayı kamçılamak ve Rusya’ya baskı yapmaktı. Artık tamam, mesele kapandı" dedi.

Lavrov, İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan G20 Liderler Zirvesi’nin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.



NATO’dan Rusya ile ilişkilerin düzelmesine ilişkin sinyal gelip gelmediğinin sorulması üzerine Lavrov, NATO’nun ne yapacağına dair hiçbir şekilde bilgilerinin olmadığını ifade etti.



Lavrov, "Gerçeklere dayanıyoruz. Gerçekler öyle ki, NATO bizimle herhangi bir etkileşim istemiyor" dedi.



Rusya-NATO Konseyinin çalıştığı dönemde NATO’nun Moskova’dan tek istediği şeyin "hayatı öğretmek" ve "Ukrayna konusunda toplanmak" olduğunu belirten Lavrov, "Tüm çıkarları propagandayı kamçılamak ve Rusya’ya baskı yapmaktı. Artık tamam, mesele kapandı" diye konuştu.



Lavrov, artık NATO’nun herhangi bir konuda Belçika’daki Rus büyükelçi vasıtasıyla sinyal gönderebileceğini dile getirdi.



"RUSYA HER TÜRLÜ TEHDİDE HAZIR"



ABD’nin özellikle USS Porter savaş gemisi dahil Karadeniz’e sürekli savaş gemisi göndermesini de değerlendiren Lavrov, "Her türlü tehdide hazırız. Rusya topraklarının güvenliğini ve Karadeniz’in güvenliğini sağlama konusunda bizim için sorun yok. Ancak biz her zaman çatışmaya değil, iş birliğine dayalı projelerin geliştirilmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.



Lavrov, ABD’nin Rusya’yı kontrol altına almak için Karadeniz’e girmesinin istikrarı bozduğunu ve Washington’un Karadeniz ülkelerini çatışmacı bir politikaya ittiğine dikkati çekti.



Ayrıca Lavrov, NATO’nun Romanya ve Bulgaristan sahilinde askeri deniz üssü kurma planlarının bölgedeki iyi komşuluk çıkarlarına ters olduğunu sözlerine ekledi.



NATO’nun, 6 Ekim'de Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etme kararı alması üzerine Rusya, 1 Kasım itibarıyla NATO’nun Moskova’daki Askeri İrtibat Misyonunun faaliyetlerini askıya almış, Belçika'nın Moskova Büyükelçiliğindeki NATO’nun Enformasyon Bürosunun faaliyetlerine son vermişti.