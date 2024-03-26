Rusya Güvenlik Servisi: Ukrayna istihbarat şefi Budanov meşru bir hedef

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirilo Budanov'un "meşru bir hedef" olduğunu açıkladı.

Haberi, Rus devlet ajansı TASS aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da 139 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.

Putin, saldırıyla bağlantısı olanları, en üst düzey yetkiliye kadar cezalandıracaklarını söylemişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ise bugün yaptığı açıklamada, Moskova saldırısının emrini kimin verdiğinin henüz belirlenemediğini bildirdi.

Ancak FSB, Batılı istihbarat servislerinin Moskova saldırganlarına yardım ettiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca "Moskova saldırganları Ukrayna'da kahraman olarak karşılanacaktı" denildi.

FSB Başkanı Alexander Bortnikov, basına yaptığı açıklamada, Crocus Belediye Binası'na düzenlenen terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olduğunu öne sürdü.



Bortnikov, "Bunun doğru olduğuna inanıyoruz. Her halükarda şu anda elimizdeki gerçek bilgilerden bahsediyoruz" dedi.



PUTİN: ADİL CEZALANDIRMA İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Putin ise bugün Rusya Başsavcılığı'nın yönetim toplantısında konuştu. Rus lider, Crocus Konser Salonu'nda düzenlenen terör saldırısındaki suçluların "adil şekilde cezalandırılması için gereken her şeyi yapacağını" belirtti.

Putin, şöyle konuştu: "Bildiğiniz üzere, bu toplu katliamı doğrudan gerçekleştiren suçlular tutuklandı. Soruşturma makamları bu barbarca suçun koşullarını titizlikle belirliyor, ayrıntılarını açığa çıkarıyor, saldırıda yer alan her kişinin rolünü ve suçluluk derecesini belirliyor, kriminal uzmanlarının çıkarımlarını inceliyor."

KREMLİN: ZELENSKİ TUHAF BİR YAHUDİ

Bir diğer açıklama da Kremlin'den geldi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Yahudi olan Zelenski'nin saldırıyla nasıl bir bağlantısı olabileceğine ilişkin bir soruya yanıt olarak, "Orada tuhaf bir Yahudi türü var" ifadesini kullandı.



Peskov, açıklamasına, "Kiev rejiminin liderliğine nüfuz etmiş olan milliyetçi ruha birçok yönden sempati ve eğilim gösteren bir Yahudi" diye devam etti.



Sözcü, konser salonu saldırısıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini gerekçe göstererek ayrıntı vermekten kaçındı.