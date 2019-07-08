Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İranlı yetkililerin, nükleer anlaşmada taahhüt edilen uranyum zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceği duyurusu değerlendirildi.



UAEK'ın bu konuda güvenilir bilginin ana kaynağı olduğuna işaret edilen açıklamada, "İran'ın Natanz nükleer tesislerinde zenginleştirilmiş uranyum oran ve miktarının, nükleer anlaşmada belirtilen sınırın üstüne çıkmasıyla ilgili resmi bilgiyi UAEK'tan bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, "Nükleer anlaşmanın, bütün tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda sürdürülebileceğinden eminiz." denildi.



İRAN'DAN URANYUM ZENGİNLEŞTİRME HAMLESİ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, nükleer anlaşmada ülkesinin beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili 60 günü içeren "İkinci Adım" uygulamalarını devreye soktuklarını açıklamıştı.



Arakçi, dün yaptığı açıklamada, "Bugün ilk 60 günün sonuna geldik. İsteklerimiz yerine getirilmediği için İkinci Adım'ı uygulamaya koyuyoruz. İkinci Adım'da (nükleer anlaşmada) taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en fazla 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.



Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak, karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor. İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

