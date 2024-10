Rusya: İsrail'in Gazze'deki eylemleri uluslararası insancıl hukuka aykırı ve ahlak dışı

"ABD YÜZÜNDEN BMGK'DE GAZZE İLE İLGİLİ KARAR ALINAMIYOR"



Sözcü Zaharova, ABD'nin Gazze'ye yönelik yaklaşımını da değerlendirerek, şöyle konuştu:



"Maalesef, ABD ve müttefiklerinin pozisyonu yüzünden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) net şekilde sürdürülebilir ateşkes talep eden karar kabul edilemiyor. Bunun yerine Amerikalıların İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakereleri teşvik etme girişimleri başarılı olmadı. Gazze'deki durum kötüleşmeye devam ediyor. Bölgede çatışma ateşi büyüyor. Bu ateş, Filistin toprakları dışında Lübnan topraklarına da sıçradı."



BMGK'nin bölgede şiddetin azaltılmasına yönelik kararları kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Zaharova, ABD ve diğer BMGK üyelerinin küresel barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu olduğuna dikkati çekti.



"İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'Nİ YER YÜZÜNDEN SİLİYOR"



Mariya Zaharova, Orta Doğu'da büyük bir savaş tehlikesi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"İsrail'in askeri, siyasi yönetimini etkileyecek dış güç, yani ABD, her şekilde doğrudan sorumluluğundan kaçmak için elinden geleni yapıyor. Bu bağlamda bölgede olanlar, doğrudan ABD'nin sorumluluğunda. İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'ni yeryüzünden siliyor, Batı Şeria'daki Filistin kentlerine saldırıyor, Lübnan'ı yıkıyor, Suriye'ye saldırılar düzenliyor, İran'ı tehdit ediyor. ABD, İsrail'in şu anda yaptıklarından en fazla yararlanan ülke."



"NÜKLEER BEŞLİ NEW YORK'TA TOPLANDI"



Rusya, ABD, Çin, İngiltere ve Fransa’dan oluşan "nükleer beşli" grubunun ABD'nin New York kentinde 10 Ekim'de toplantı yaptığı bilgisini paylaşan Zaharova, bu toplantının uzmanlar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.



Rusya'nın ağustosta "nükleer beşli" grup başkanlığını Çin'e devrettiğini dile getiren Zaharova, Batılı ülkelerin nükleer tehdidini artıran stratejik riskler yarattığını belirterek, "​Bu platformu, Rusya'nın uluslararası güvenlikle ilgili konularda yaklaşımını ve önemli sinyallerini duyurmak için kullanmaya devam edeceğiz." dedi.



Bakanlık sözcüsü Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 18 Ekim'de İstanbul'da yapılacak Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılacağını ve toplantı kapsamında ikili görüşmeler yapacağını paylaştı.