Rusya: Ukrayna çıkarma birliğinin Kırım'a girme girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna silahlı kuvvetleri çıkarma birliğinin Kırım topraklarına girme girişiminin engellendiğini bildirdi.

Rusya: Ukrayna çıkarma birliğinin Kırım'a girme girişimi engellendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde  askerlerinin Kırım'a girme girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Karadeniz'in kuzeybatısında Tarhankut burnu yönünde ilerleyen Ukrayna silahlı kuvvetleri çıkarma birliğinin Kırım topraklarına girme girişiminin,  hava kuvvetlerine ait uçaklar, hızlı askeri bot ve 3 deniz motosikleti ile engellendiği ifade edildi.

Rusya: Kiev'in Moskova ve Kırım'a İHA'larla saldırı girişimleri engellendi

Rusya: Kiev'in Moskova ve Kırım'a İHA'larla saldırı girişimleri engellendi

Haberi Görüntüle

Ukrayna'nın gece saatlerinde Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, hava savunma sistemlerince Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgeleri hava sahalarında Ukrayna'ya ait 31 uçak tipi İHA'nın tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...