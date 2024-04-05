Rusya Ukrayna savaşı: Karşılıklı hava saldırıları şiddetlendi

Rusya Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor.

RIA haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Rus hava savunma sistemleri, gece boyunca çoğu Rostov bölgesi üzerinde olmak üzere 53 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) düşürdü.



Açıklamaya göre Rus stratejik bombardıman uçakları için bir hava üssünün bulunduğu Saratov bölgesinde de bir İHA düşürüldü. Bakanlık, Kursk, Belgorod ve Krasnodar bölgeleri üzerinde de İHA'ların düşürüldüğünü bildirdi.

Ukrayna ordusu ise Rusya'nın, güney bölgelerine yönelik gece saldırısında kullanılan 13 insansız hava aracının tamamını, hava kuvvelerinin düşürdüğünü açıkladı.



Açıklamaya göre Shahed insansız hava araçları Zaporijya, Odesa ve Dnipropetrovsk bölgeleri üzerinde imha edildi. Rusya saldırıda ayrıca iki adet S-300/S-400 füzesi ve üç adet İskender-M balistik füzesi kullandı.



Ukrayna'nın güney kuvvetler grubu, yaptığı açıklamada, saldırılardan birinin Odesa bölgesindeki enerji altyapısını hedef aldığını ancak hava savunma sistemlerinin dört insansız hava aracını da püskürttüğünü söyledi. Açıklamada, enkazın Zaporijya'daki birkaç özel konuta ve çiftlik binasına zarar verdiği belirtildi.



Yerel yetkililer ayrıca dün gece geç saatlerde Rus saldırılarının düzenli hedefi olan doğu şehri Harkov'da patlamalar olduğunu bildirdi.

Bölge valisi Oleh Syniehubov, saldırıda dört araba ve beş katlı bir binanın hasar gördüğünü ve bu sabah itibariyle can kaybı olmadığını söyledi.

Rus ordusu, önceki gece Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov’u hedef almış, saldırıda 4 kişi ölmüştü.